Şike davası ertelendi

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da yer aldığı 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarını usulden bozması üzerine "Futbolda Şike" davası dün yeniden görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmayı Trabzonspor Kulübü avukatlarının yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da izleyici olarak takip etti.

5 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI

Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki "futbolda şike kumpası" davasının dosyasını gönderilmesine de karar veren mahkeme duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.



YILDIRIM: ŞEREFSİZLERİN BİR TANESİ KALMADI

Aziz Yıldırım mahkemedeki savunmasında "Fetullah'ın p.çleri yıldıramaz bizleri" sloganlarıyla Fenerbahçe taraftarının örgüte karşı ilk kitlesel direnişi başlattığını söyledi. Yıldırım, gözaltına alınması ve yargılanma süreçlerine değinerek, "Bizim kaçacağımızı, bu nedenle tutuklanmamız gerektiğini karar veren kişilerin kendileri bu ülkeden kaçtılar. Bunlar FETÖ'cü olduğu için kaçtı. Bu şerefsizlerin bir tanesi kalmadı." dedi.