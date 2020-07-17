Sofuoğlu pistlere geri dönüş yaptı

Türkiye için kendi kategorilerinde şampiyonluk hedefleyen milli motosikletçiler hazırlıklarını Sakarya'da sürdürüyor. Milli yarışçılar hazırlıklarını AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinasyonunda gerçekleştiriyor. Sofuoğlu, "Çocuklar yarışlara geri döndüğü zaman sadece fiziki olarak, kondisyon olarak değil mental olarak, kafa yapıları olarak da o yarış psikolojilerine hazır olmalarını istedim. Bu anlamda kendi aramızda çok geliştirici ve her birini de o yarış stresine hazırlayacak çok güzel yarışlar yapıyoruz" dedi.