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’de kalırız”

Denizli’nin tecrübeli yıldızı Olcay ile başkan Çetin, kurtuluş ışığının yandığını iddia etttiler.

“Süper Lig’de kalırız”
Giriş Tarihi: 17.7.2020

Yukatel Denizlispor'a, Trabzonspor galibiyeti bayram havası getirdi. Yeşilsiyahlı takımın tecrübeli yıldızı Olcay Şahan, kritik bir maçta 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istediklerini ifade eden Olcay, "Son haftalarda galibiyete hasrettik. Bu önemli bir zafer. Nefes aldık. Önümüzde iki kritik maç daha var. Can derdindeyiz. Bu ligde tutunacağız" dedi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Trabzonspor galibiyetinin ilaç gebi geldiğini söyledi. Alanyaspor ve Ankargücü maçlarında da galip gelerek kümede kalmayı garantilemek istediklerini vurgulayan başkan Çetin, "Futbolcular ve teknik heyet davaya inanmış. Terlerinin son damlalarına kadar mücadele ettiler. Mutluyuz, gerçekten çok ihtiyacımız olan bir puandı. Ligin altı kaynıyor. 9 sene sonra çıktığımız ligde kalacağız" diye konuştu.

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