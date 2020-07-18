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Haberler Spor Başakşehir’de tatlı telaş

’de tatlı telaş

Yarın Kayserispor’u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan ’de 23 futbolcu bu mutluluğu ilk kez yaşamış olacak

Başakşehir’de tatlı telaş
Giriş Tarihi: 18.7.2020
Başakşehir yarın Kayserispor'u yenmesi halinde, Trabzonspor'un oynayacağı Konyaspor maçının sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. İstanbul ekibinin şampiyonluğa ulaşması halinde, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Martin Skrtel, Junior Caiçara, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Robinho, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Volkan Babacan, Fredrik Gulbrandsen, Okechukwu Azubuike, Aziz Eraltay, Carlos Ponck, Miguel Vieira, Mert Vurak, Ahmet Said Kıvanç, Muhammet Arslantaş, Yunus Emre Baloğlu ve Muhammed Emin Sarıkaya, Süper Lig'de ilk kez bu sevinci yaşayacak.

5FUTBOLCU FARKLI TAKIMLARDA
Başakşehir'in kadrosundaki 5 futbolcu daha önce Süper Lig'de farklı takımlarda şampiyonluk kupasını kaldırdı. Mehmet Topal, Demba Ba, Mert Günok, Uğur Uçar ve Gökhan İnler Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamış isimler.
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