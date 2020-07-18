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Başakşehir’de tatlı telaş

Yarın Kayserispor’u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Başakşehir’de 23 futbolcu bu mutluluğu ilk kez yaşamış olacak

Giriş Tarihi: 18.7.2020