Beto bilmecesi

Göz-Göz’ün Portekizli kalecisi kaptan Beto, yönetimle görüşmediğini belirtti. Galatasaray ve Beşiktaş’ın istediği ünlü futbolcu, “Yeni sözleşmem için talep gelmedi. Buna da çok şaşırdım” dedi

Süper Lig ekibi Göztepe'de Beto Pimparel belirsizliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu tamamlayacak ve sözleşmesi bitecek olan Portekizli eldiven Göztepe'den teklif almadığını açıkladı. Sporting Lizbon, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 38 yaşındaki eldiven katıldığı bir radyo programında Göztepe'deki geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İyi bir sezon geçirdiğini ve Göztepe'den teklif beklediğini ifade eden Beto, "Göztepe'yle yeni sözleşme için konuşmak istiyordum ancak böyle bir teklif gelmedi. Bu duruma çok şaşırdım. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bunu cevabını ise ancak Göztepe yönetimi verebilir" diye konuştu.



GÖZ-GÖZ'Ü BEKLİYOR

Hakkındaki transfer haberlerini de değerlendiren Beto, "İlgilenilen bir futbolcu olmak güzel ancak Göztepe'yle sözleşme imzalamaya açığım. Bu ayın sonunu bekleyeceğim. Daha önce de açıkladım. Ben bu kulübü çok seviyorum. Bizler profesyonel insanlarız. Sonuçta neler yaşanır, bilemem" dedi. Beto Göztepe yönetiminin indirim talebini indirim talebini geri çevirmişti.



BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Göztepeli Beto daha önce Beşiktaş başta olmak üzere birçok takımdan teklif aldığını belirtirken, "Karar veremedim. Ama Sporting Lizbon'a da dönebilirim" demişti. Kariyerinde 11 kupa kaldıran Beto; 3 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanı sıra birçok büyük zafere imza atmıştı. Portekiz Milli Takımı'nda da uzun yıllar görev yapan Beto, yaptığı penaltı kurtarışlarıyla da "penaltısavar Beto" lakabını almıştı.