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Haberler Spor Dzyuba harekatı

harekatı

, Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan Rus golcü için atağa kalktı. Oyuncunun menajeri gelişmeleri doğrularken cazip bir teklif halinde yıldız ismin Kanarya’ya gelmesi bekleniyor

Dzyuba harekatı
Giriş Tarihi: 18.7.2020
Fenerbahçe'nin gelecek sezona yönelik takviye çalışmaları ile ilgili müthiş bir iddia daha ortaya atıldı. Önümüzdeki sezon hücum hattına güç katmak isteyen sarı-lacivertliler Rusya Premier Lig'de bu sezon şampiyon olan Zenit'in formasını giyen Dzyuba için harekete geçti. Rus menajer Manyakov Fenerbahçe'nin, Dzyuba'ya ilgisini doğrularken "Fenerbahçe'nin, Dzyuba'ya ilgisi var. Dzyuba'yı zaten anlatmama gerek yok. Çok kaliteli ve güçlü bir futbolcu. Ancak kariyerine Türkiye'de devam etme isteğine sıcak baktığını zannetmiyorum. Tabii teklifler ve zaman farklılık gösterebilir" dedi.

17 GOL ATTI, 14 ASİST YAPTI
Kanarya'nın yapacağı cazip teklife göre transferin gerçekleşmesi sürpriz sayılmayacak. Dzyuba bu sezon Zenit formasıyla Rusya Premier Lig'de 27 maçta 17 gol attı ve 14 asist yaptı. Kulübü ile sözleşmesi sona eren futbolcu Rusya Milli Takımı'ndaki başarılı performansıyla da göz kamaştırıyor. Yıldız isim sahaya çıktığı 41 karşılaşmada 24 kez rakip fileleri sarsarak Rusya Milli Takımı'nın hücum hattındaki en önemli isimleri arasında gösteriliyor.

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