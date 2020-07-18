Futbolculara anlamlı mektup

Karşıyaka'da taraftarlar, futbolculara mektup yolladı. Antalya'da tribünde olamayacak yeşil-kırmızılıların mektubunda, "Son 180 dakika, iki yıl önce düştüğümüz 3. Lig çukurundan kurtulmamız için son 180 dakika. Bu sefer yanınızda olamayacağız. Denizli'de, Ankara'da, İstanbul'da , Van'da hatta ülkenin her yerinde peşinizde olan binler bu sefer kalbinizde olacak" denildi.



RUHUMUZ YANINIZDA OLACAK

Taraftarlar, "Siz sahaya çıktığınızda elinizi armaya koyduğunuzda hissedeceksiniz bizi. O armada Kurtuluş savaşı gazisi Zühtü Işıl'ın ruhunu hissedeceksiniz. Ve futbolcu kardeşim bu sese kulak verin. Arkanızda büyük Karşıyaka taraftarı. Sağ yanınızda, Erollar Godeler. Sol yanınızda, kaybettiğimiz tribüncülüler. Yolunuz açık. Bileğiniz kuvvetli. Vurduğunuz gol olsun! Unutmayın. 108 yıldır değişmeyen tek gerçek. Karşıyaka! Ver bize güzel günleri!" ifadelerini kullandı.

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