  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Futbolculara anlamlı mektup

Futbolculara anlamlı mektup

Futbolculara anlamlı mektup
Giriş Tarihi: 18.7.2020
Karşıyaka'da taraftarlar, futbolculara mektup yolladı. Antalya'da tribünde olamayacak yeşil-kırmızılıların mektubunda, "Son 180 dakika, iki yıl önce düştüğümüz 3. Lig çukurundan kurtulmamız için son 180 dakika. Bu sefer yanınızda olamayacağız. Denizli'de, Ankara'da, İstanbul'da , Van'da hatta ülkenin her yerinde peşinizde olan binler bu sefer kalbinizde olacak" denildi.

RUHUMUZ YANINIZDA OLACAK
Taraftarlar, "Siz sahaya çıktığınızda elinizi armaya koyduğunuzda hissedeceksiniz bizi. O armada Kurtuluş savaşı gazisi Zühtü Işıl'ın ruhunu hissedeceksiniz. Ve futbolcu kardeşim bu sese kulak verin. Arkanızda büyük Karşıyaka taraftarı. Sağ yanınızda, Erollar Godeler. Sol yanınızda, kaybettiğimiz tribüncülüler. Yolunuz açık. Bileğiniz kuvvetli. Vurduğunuz gol olsun! Unutmayın. 108 yıldır değişmeyen tek gerçek. Karşıyaka! Ver bize güzel günleri!" ifadelerini kullandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Futbolculara anlamlı mektup haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA