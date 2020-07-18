Galatasaray - Göztepe CANLI ANLATIM

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetiyor. Süper Lig'de son dönemde aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında havlu atan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 39 puana sahip Göztepe ise averajla 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

FALCAO VE LEMINA YİNE YOK

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak. Kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.

DÖRT FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

SON 8 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu.

Galatasaray-Göztepe maçı 21:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Belhanda, Emre, Feghouli, Adem.

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni.