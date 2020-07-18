Heyecanlı bekleyiş

Süper Lig'de yarın oynanacak sezonun son derbisi için geri sayım başlarken, Beşiktaş ve Fenerbahçe cephesinde maç için hesap kitap yapılıyor. Rakibini son 4 resmi maçta mağlup etmeyi başaramayan Kara Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın hücum hattı ile ilgili kararını veremezken eksikler başarılı çalıştırıcıyı düşündürüyor. N'Koudou ve Adem Ljajic'in de oynayamayacak olması Burak Yılmaz'ın da bir türlü durumunun netleşmemesi sebebiyle alternatif planlar yapan Yalçın'ın savunmada ise takımdan ayrılan Victor Ruiz'in yerine Enzo Roco'yu oynatmayı planladığı bildirildi.



KANARYA'NIN HÜCUM PLANI HAZIR

Son 5 haftada savunmanın değişmeyen ismi Ruiz olurken yanındaki partnerleri hep farklılık gösteriyordu. Roco da bu süreçte iki kez ilk 11'de forma giyebilmişti. Sarı- lacivertliler ise Kartal'ın orta sahadaki direncini kırmak için yapacağı preslerle rakibini etkisiz hale getirmeyi planlarken Tahir Karapınar'ın Rodrigues, Deniz, Ferdi ve Muriç dörtlüsü ile hücumda etkili olma planları yaptığı öğrenildi. Serdar Aziz'in cezasının bitmesi Karapınar'ın elini rahatlatırken Ozan'a da özel görevler verileceği gelen haberler arasında.

ÖNE GEÇEN ZOR YIKILIYOR

Beşiktaş ile F.Bahçe arasında oynanan son 30 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekiyor. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 18 kez kazandı, 8 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi. Kanarya, öne geçtikleri maçların 14'ünü kazanırken, 2'sini beraberlikle tamamladı. Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 11 maçtan 4'ünü kazanırken 6'sında eşitlik bozulmadı bir maçı ise puansız tamamladı.