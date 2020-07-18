Koronazedeler karşı karşıya

Korona virüs nedeniyle ertelenip yeniden başlayan Süper Lig'da eldıkları kötü sonuçlarla hedefsiz kalan Göztepe ile Galatasaray bugün 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. beINSports1'den canlı yayınlanacak maçı Koray Gençerler yönetecek. Pandemi dönemi sonrası ligde hiç maç kazanamayan iki ekibin mücadelesinde alınacak sonuç ise merakla bekleniyor.



İKİ EKİPTE EKSİK ÇOK

Avrupa Ligi'ne katılabilmek için kazanmak zorunda olan G.Saray'da sakat olan Falcao ve Lemina ile sezonu kapatan Muslera ve Andone forma giyemeyecek. Feghouli'nin ise kart cezası sona erdi. Konuk Göztepe'de ise Beto iyileşirken Serdar ve Halil'in sakatlıkları sürüyor.

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