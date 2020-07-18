Kulübeden altın çıktı

Süper Lig'de son olarak şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u evinde 2-1 yenerek kümede kalma yolunda hayati bir galibiyete imza atan Yukatel Denizlispor'da Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan yürekleri fethetti. Trabzonspor maçında 73. dakikada oyuna girip 11 dakika sonra ağları sarsan ve galibiyetin mimarı olan 23 yaşındaki futbolcu 'süper yedek' olarak anılmaya başlandı. Genellikle oyuna sonradan dahil olan Estupinan, 7 kez fileleri sarsarak vatandaşı Hugo Rodallega'yı da geride bıraktı. Rodallega toplam 6 kez ağları havalandırırken, Estupinan ise deneyimli golcüden 1 gol fazla kaydetmeyi başardı. Estupinan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 gol atarak Denizlispor'a çok önemli katkılar koydu.



BU KEZ İDEAL KADRODA

Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından kiralanan Estupinan'ın bonservisini almak için harekete geçen yönetimin sezon biter bitmez transferi resmiyete dökeceği açıklandı. Yarın Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak yeşilsiyahlılarda teknik sorumlu Levent Kartop'un Trabzonspor maçında oyuna sonradan girip galibiyet golünü atan Kolombiyalı golcüyü, Hugo Rodallega'nın yerine sahaya süreceği öğrenildi. Kartop'un Estupinan'ın formundan son derece memnun olduğu öğrenilirken, 23 yaşındaki oyuncu attığı 7 golle yedeği olarak geldiği vatandaşı Rodallega'yı geride bıraktı.

OLCAY KALMAK İSTİYOR

Denizlispor'un sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği ve son Trabzon maçında Estupinan'a galibiyet golünün asistini yapan Olcay Şahan Denizlispor'da kalmak istediğini söyledi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Denizlispor'un deneyimli sağ kanat oyuncusu, gelecek planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeşil-siyahlı ekipte mutlu olduğunu belirten Olcay, "İyi bir takıma sahibiz. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Gelecek sezon da burada kalmak istiyorum. Yönetimle ilk görüşmemizi yaptık. Görüşmeler kısa sürede neticelenir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kariyerinde 2016 Avrupa Şampiyonası dahil 29 kez A milli formayı giyen, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki Olcay, bu sezon Denizlispor'da 21 lig maçında görev alıp, 2 gol attı.

KARTOP: LİGDE KALACAĞIZ

Teknik Direktör Bülent Uygun'un görevine son verilmesinin ardından çıktığı ilk maçta Trabzonspor galibiyeti mutluluğu yaşayan teknik direktör Levent Kartop, "Alanya maçını kazanıp önümüze bakmak istiyoruz. En az 4 puan bizi ligde tutacaktır. Henüz her şey bitmiş değil. Deplasmanda oynayacağımız Alanyaspor ligin en kaliteli takımlarından birisi. Ankaragücü ise lige tutunmak için son ana kadar mücadele edecek. Rehavete girmeden bu iki maçtan alacağımız 4 puanla lige tutunmak istiyoruz. Ekibime güveniyorum. Birçok eksikle Trabzon maçını kazandık. Alanyaspor'u da Alanya'da yenersek kesinlikle sürpriz olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ'NİN UMUDU HÜSEYİN

Denizlispor'un alt yapısından yetişen Hüseyin Altıntaş, kaleci Stachowiak'ın takımı terk edip kaçması, Tolgahan'ın sakatlığının ardından Trabzon maçında ilk kez Süper Lig'de forma giydi. Cengaver lakaplı Hüseyin Altıntaş hayati maçta yaptığı kurtarışlarla takımını zafere taşıyan isimlerin başında yer alırken, "Artık eldivenleri bırakmam" mesajı verdi. Alanyaspor maçına iddialı hazırlandıklarını söyleyen Hüseyin, "Artık rakip kim olursa olsun önemli değil. Bu takımı ligde tutabilmek için elimizden geleni yapacağız ve bunu başaracağız" dedi.