Şimdi sıra sizde

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Taraftarlar, ’daki final karşılaşmaları öncesi İnegöl Belediyesi’nin 1 milyon TL prim açıkladığı, Kaf-Kaf için yerel yönetimlerinde taşın altına ellerini sokmalarını istedi

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Giriş Tarihi: 18.7.2020

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22 Temmuz'da Antalya'da Play-Off yarı final maçında Derince Belediyespor ile karşılaşacak Karşıyaka'da zorlu maçlar öncesinde taraftarlar seferberlik başlattı. Yönetimin maddi olarak kendisi dışında hiç bir desteği olmayan Kaf-Kaf'ta taraftarlar kritik müsabakalar öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, şampiyonluk primi açıklamaları konusunda çağrı yaptı.
Taraftarlar, Play-Off oynayacak, 2. Lig ekibi İnegölspor'un belediyesinin 1 milyon TL prim açıkladığının vurgusunu yaptı.

"SİZLER DE TAŞIN ALTINA EL KOYUN"
KSKli taraftarlar Üçüncü Lig'den kurtulmak için çağrı yaptı: "İnegöl'de aynı Karşıyakamız gibi kritik Play-Off maçına çıkacak. İnegöl Belediye Başkanı İlker Taban, şampiyonluk yolundaki ilçesinin takımına 1 milyon TL şampiyonluk primi açıkladı. Şampiyonluk istiyorsak herkes taşın altına elini değil gövdesini koymalı. Gün birlik olma günü. Aynı hassasiyeti Cemil Tugay ve Tunç Soyer başkanlarımızdan da göstermesini bekliyoruz."

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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