Şimdi sıra sizde

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22 Temmuz'da Antalya'da Play-Off yarı final maçında Derince Belediyespor ile karşılaşacak Karşıyaka'da zorlu maçlar öncesinde taraftarlar seferberlik başlattı. Yönetimin maddi olarak kendisi dışında hiç bir desteği olmayan Kaf-Kaf'ta taraftarlar kritik müsabakalar öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, şampiyonluk primi açıklamaları konusunda çağrı yaptı.

Taraftarlar, Play-Off oynayacak, 2. Lig ekibi İnegölspor'un belediyesinin 1 milyon TL prim açıkladığının vurgusunu yaptı.

"SİZLER DE TAŞIN ALTINA EL KOYUN"

KSKli taraftarlar Üçüncü Lig'den kurtulmak için çağrı yaptı: "İnegöl'de aynı Karşıyakamız gibi kritik Play-Off maçına çıkacak. İnegöl Belediye Başkanı İlker Taban, şampiyonluk yolundaki ilçesinin takımına 1 milyon TL şampiyonluk primi açıkladı. Şampiyonluk istiyorsak herkes taşın altına elini değil gövdesini koymalı. Gün birlik olma günü. Aynı hassasiyeti Cemil Tugay ve Tunç Soyer başkanlarımızdan da göstermesini bekliyoruz."



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ