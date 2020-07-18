Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Trabzonspor, korona virüs öncesi ve sonrası farklı performans ortaya koyarak avantajı rakibi Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Pandemi öncesi liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, Süper Lig'in yeniden başlamasıyla birlikte oynadığı 6 maçta 9 puan elde edebildi. Söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve bir de yenilgi alarak 9 puan kaybeden Karadeniz ekibi ligin bitimine 2. hafta kala lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde yer alıyor. Süper Lig'de performans düşüklüğü yaşayarak şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan Trabzon'da oyuncuların performansları düşünce piyasa değerlerinde de düşüş yaşandı.
16 MİLYON EURO KAYBETTİLER
BORDO-MAVİLİ takımın Süper Lig'e ara verilmeden önceki toplam değeri 80 Milyon Euro olurken pandemi sonrasında ise yaşanan düşüşle birlikte 76 Milyon Euro'ya geriledi.
16 MİLYON EURO KAYBETTİLER
BORDO-MAVİLİ takımın Süper Lig'e ara verilmeden önceki toplam değeri 80 Milyon Euro olurken pandemi sonrasında ise yaşanan düşüşle birlikte 76 Milyon Euro'ya geriledi.
Trabzon’a ağır darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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