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’a ağır darbe

Son 6 maçta 9 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara alan bordo-mavililerin performansı düşünce oyuncularında değerleri düştü

Trabzon’a ağır darbe
Giriş Tarihi: 18.7.2020
Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Trabzonspor, korona virüs öncesi ve sonrası farklı performans ortaya koyarak avantajı rakibi Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Pandemi öncesi liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, Süper Lig'in yeniden başlamasıyla birlikte oynadığı 6 maçta 9 puan elde edebildi. Söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve bir de yenilgi alarak 9 puan kaybeden Karadeniz ekibi ligin bitimine 2. hafta kala lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde yer alıyor. Süper Lig'de performans düşüklüğü yaşayarak şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan Trabzon'da oyuncuların performansları düşünce piyasa değerlerinde de düşüş yaşandı.

16 MİLYON EURO KAYBETTİLER
BORDO-MAVİLİ takımın Süper Lig'e ara verilmeden önceki toplam değeri 80 Milyon Euro olurken pandemi sonrasında ise yaşanan düşüşle birlikte 76 Milyon Euro'ya geriledi.
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