1928 Bucaspor Aksaray’a bileniyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 21 Temmuz Salı günü Play-Off yarı final maçında 68 Aksaray ile Antalya'da Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşılaşacak 1928 Bucaspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Ligde oynadığı son 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi alarak Play-Off'a kalmayı başaran sarı-lacivertli ekipte başkan Cihan Aktaş, "Takımımızın durumu son derece iyi. Pandemi öncesi iyi bir çıkış yakalamıştık. Şimdi bu çıkışımızı şampiyon olarak taçlandırmak istiyoruz" dedi.
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