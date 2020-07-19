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Haberler Spor 1928 Bucaspor Aksaray’a bileniyor

’a bileniyor

1928 Bucaspor Aksaray’a bileniyor
Giriş Tarihi: 19.7.2020
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 21 Temmuz Salı günü Play-Off yarı final maçında 68 Aksaray ile Antalya'da Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşılaşacak 1928 Bucaspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Ligde oynadığı son 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi alarak Play-Off'a kalmayı başaran sarı-lacivertli ekipte başkan Cihan Aktaş, "Takımımızın durumu son derece iyi. Pandemi öncesi iyi bir çıkış yakalamıştık. Şimdi bu çıkışımızı şampiyon olarak taçlandırmak istiyoruz" dedi.
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