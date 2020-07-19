Akhisar yenilse de Play-Off’ta

Yedi golün atıldığı kritik maçta evinde Keçiören’e yenilen Ege ekibi umudunu Play-Off’a bıraktı

TFF 1. Lig'de Akhisarspor, direkt Süper Lig umuduyla çıktığı normal sezonun son maçında evinde Keçiörengücü'ne mağlup olarak hayallerini Play-Off'a bıraktı: 3-4. Konuk ekibin gollerini 16 ve 32. dakikalarda Cem, 39'da Abdulkadir ve 53'te Soner attı. 3-0 geride kapattığı ilk yarıda 43'üncü dakikada Ergin'in ayağından bir de penaltı kaçıran Akhisar'a ikinci yarıda 46. dakikada Vrsajevic, 62de Hadzic ve 83'te Bertuğ'un golleri yetmedi. Bu skorla Akhisar, Play-Off'ta son hafta Adanaspor'u yenip 56 puanla beşinci sırayı elde eden Fatih Karagümrük'le eşleşti.