  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Akhisar yenilse de Play-Off’ta

Akhisar yenilse de Play-Off’ta

Yedi golün atıldığı kritik maçta evinde Keçiören’e yenilen Ege ekibi umudunu Play-Off’a bıraktı

Akhisar yenilse de Play-Off’ta
Giriş Tarihi: 19.7.2020
TFF 1. Lig'de Akhisarspor, direkt Süper Lig umuduyla çıktığı normal sezonun son maçında evinde Keçiörengücü'ne mağlup olarak hayallerini Play-Off'a bıraktı: 3-4. Konuk ekibin gollerini 16 ve 32. dakikalarda Cem, 39'da Abdulkadir ve 53'te Soner attı. 3-0 geride kapattığı ilk yarıda 43'üncü dakikada Ergin'in ayağından bir de penaltı kaçıran Akhisar'a ikinci yarıda 46. dakikada Vrsajevic, 62de Hadzic ve 83'te Bertuğ'un golleri yetmedi. Bu skorla Akhisar, Play-Off'ta son hafta Adanaspor'u yenip 56 puanla beşinci sırayı elde eden Fatih Karagümrük'le eşleşti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisar yenilse de Play-Off’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA