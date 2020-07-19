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Haberler Spor Alanyaspor - Denizlispor I Canlı anlatım

- Denizlispor I

'in 33. haftasında küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Haberimizden mücadeleyi olarak takip edebilirsiniz.

Alanyaspor - Denizlispor I Canlı anlatım

19.07.2020, 20:59 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020,21:00

Süper Lig'in 33. haftasında küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor deplasmanda Avrupa iddiasını sürdüren Alanyaspor'a konuk oluyor. Erol Bulut'un ekibi, evinde 3 puana uzanıp Avrupa şansını son haftaya taşımanın peşinde olacak.

Süper Lig'de koronavirüs salgını arasından sonra 5 maçlık galibiyet özlemine geçen hafta şampiyonluk adayı Trabzonspor'u yenerek son veren Yukatel Denizlispor ise Alanyaspor deplasmanına kümede kalışını matematiksel olarak ilan etme umuduyla çıkacak.

Bahçeşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı 90 dakika beIN Connect'ten naklen izlenebilecek.

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