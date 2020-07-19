Altay’ın nefesi yetmedi

TFF 1. Lig'de Giresunspor'u deplasmanda 2-1 yenen Altay Play-Off hedefine ulaşamadı. Maça iyi başlayan Altay 27'de golü buldu. Ceza sahasına ortalanan top Kerim'den sekti. Paixao, topun gelişine vurdu: 0-1. 32'de Del Valle'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını yine aynı oyuncu kullandı, ancak köşeye giden topu kaleci Cihan çıkardı. 34'te Kerim'in pasını alan Altaylı Özgür, ceza sahasına girmeden sert ve düzgün vurdu, top direğe de çarparak Giresunspor ağlarıyla buluştu: 0-2.



GİRESUN UMUTLANDI AMA

İlk yarısı Altay'ın 2-0'lık üstünlüğüyle biten maçın ikinci yarısında Giresun etkiliydi. 56'da Himmet'in düşürülmesiyle kazanılan serbest atışta Del Valle'nin vuruşunu defans uzaklaştırdı. 62'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Turgut Doğan'ın vuruşunu kaleci Onurcan Piri kornere gönderdi. 73'te Saruhan'ın orta sahadan uzun gönderdiği topu alan Del Valle, ceza sahasında girdi, rakiplerini ekarte ettikten sonra topu köşeden ağlara gönderdi ve maçın skorunu ilan etti: 1-2.



KOŞUKAVAK İLE YOLLAR AYRILIYOR

Eskişehirspor deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle üç hafta takımının başında sahaya çıkamayan Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak dün cezasını tamamlayıp takımın başında sahaya çıktı. Yönetimin F.Bahçe'nin gündeminde yer alan ve sarı-lacivertlilerin resmî olarak görüşmeler yaptığı teknik direktör Koşukavak'la pazartesi günü yollarını ayırma kararı verdiği bildirildi.

5 MAÇ SONRA İLKİ BAŞARDI

Ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı son 5 deplasman maçından da 5 beraberlik çıkartan Altay kötü geleneğe Giresun'da son verdi. Geçtiğimiz hafta BB Erzurumspor'a yenilerek 10 maçlık yenilgisizlik serisi son bulan Altay, Play-Off sıralamasında yer bulamasa bile ligi galibiyetle kapatarak teselli buldu.

CENK VE YILMAZ İDEAL KADRODA

Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, bir önceki hafta Erzurumspor'a 1-0 yenildikleri maça göre iki değişiklik yaptı. Koşukavak, o maçta ilk 11'de görev verdiği Abdülkerim Bardakçı ile Tavares'in yerlerine Cenk Özkaçar ve Yılmaz Özeren'i görevyerlerine lendirdi. Altay'da Özgür görevlendirdi. görevÖzkaya, Leandrinho, Özkaya, Andreas Tatos, Helder Tavares, Doga İşeri ve Mustafa Uslu maça kart cezası sınırında çıktı.