Altınordu’nun en kötü sezonuydu

TFF 1. Lig'e 2014-2015 sezonunda yükselen Altınordu, o tarihten itibaren en kötü sezon performansını sergiledi. 6 sezonda toplamda 4 kez ligi 7. sırada bitiren ve Play-Off sıralamasını kaçıran kırmızı- lacivertliler, sadece 2015-2016 sezonu sonunda 10. sırada yer almıştı. Geçen sezon 57 puan toplayarak kendi adına son yılların en iyi sezonunu geçiren Altınordu, bu sezon ise 37 puanda kalarak ligi 14. sırada tamamladı ve en kötü sezonunu geçirdi. Geçtiğimiz hafta Giresunspor'u sahasında 3-1'lik skorla deviren İzmir ekibi, ligde kalmayı son maç öncesi garantileyebilmişti. Ligde kalan İzmir ekibi yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayacak.

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