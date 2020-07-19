Beşiktaş - Fenerbahçe I Canlı anlatım

Süper Lig'de bitime bir hafta kala derbi heyecanı yaşanıyor. Sezonun son derbisi Dolmabahçe'de oynanacak. Ligde üçüncülük hedefi bulunan Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.



İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Boateng, Boyd, Burak.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriqi

REKABETTE 351. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu akşam yapacakları Süper Lig maçıyla 351. kez karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak sezonun son derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 350 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 441 golle karşılık verdi.