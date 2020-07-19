Doğukan İnci Kartal oluyor

Karşıyaka’nın genç yıldızı Doğukan İnci için Beşiktaş ile 2.5 milyon TL bonservisle anlaştığı iddia edildi

Karşıyaka'nın genç yıldızı Doğukan İnci için Süper Lig ekibi Beşiktaş ile söz kestiği iddia edildi. Pandemi süresi boyunca devam eden pazarlıkların ardından taraftarların el sıkıştığı öğrenildi. Karşıyaka'nın 21 yaşındaki kanat oyuncusu için 2.5 milyon TL bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay alacağı transfer kulislerinde konuşuluyor. Play-Off maçları için Antalya'da kampa giren Karşıyaka'da kurmaylar transfer dedikodularıyla ilgili açıklama yapmadı.



PROFESYONEL LİSANSI ZOR ÇIKTI

Karşıyaka'da 2018 yılından beri A Takımda yer alan 21 yaşındaki oyuncunun profesyonel lisansı Turgay Büyükkarcı göreve gelince çıkartıldı. 2018'de Bucaspor'a 15 bin TL yetiştiricilik bedeli ödendi. Altyapısında forma giydiği bir diğer Altınordu ise futbolcunun satışına yüzde 50 ortak olmak kaydıyla imza verdi. Kaleci Erhan'ın A.Ordu'ya yapılan satışında Kaf-Kaf hazırlanan protokolle Doğukan'ın bonservisinin sahibi oldu.