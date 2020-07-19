En uzun gece

Süper Lig'de bugün tam bir heyecan fırtınası yaşanacak, şampiyonluk ve kümede düşme hattındaki düğümün çözülmesi adına kritik 90 dakikalar oynanacak. Ligde haftalardır süren zirve yarışında bugün oynanacak kader maçları saat 21.00'de başlayacak. 66 puanla ilk sırada bulunan M.Başakşehir, lige tutunmaya çalışan Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Turuncu-lacivertli takım kazanırsa, 4 puan gerisinde bulunan en yakın takipçisi Trabzon'un oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.



KRİTİK MÜCADELE

Şampiyonluğun diğer adayı Trabzonspor ise sahasında küme düşme hattındaki bir başka ekip Konyaspor ile karşılaşacak. Medical Park Stadı'nda 21.00'de başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Bordo-mavililer Başakşehir'in Kayseri karşısında kazanamaması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyabilecek.



KAZANMASA DA GÜLEBİLİR

ŞAMPİYONLUK için bugün Kayserispor'u yenmesi gereken Medipol Başakşehir'in berabere kalması ya da yenilmesi durumunda da turuncu- laciverti takım adına mutlu son gerçekleşebilir. Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın sonucunun turuncu-lacivertli ekibi şampiyonluğa ulaştırma ihtimali bulunuyor. Bordomavili ekibin kayıplarına göre 4 puanlık farkın korunması, turuncu-lacivertli takıma şampiyonluğu getirecek. İstanbul ekibi şampiyon olursa ilk kez bu sevinci yaşayacak ve adını 6. şampiyon olarak Türk futbol tarihine yazdıracak. Süper Lig'in 61 yıllık tarihinde bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor şampiyonluğa uzanan takımlar oldu.

KASASI DOLACAK

Başakşehir, şampiyonluk halinde büyük bir maddi gelirin de sahibi olacak. Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği gelirle kazancı yaklaşık 420 milyon lirayı bulacak. Turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak. Ekip son maçında da Kasımpaşa'yı yenmesi halinde toplam 145 milyon lira gelir elde edecek.