Erzurum Süper Lig’de

TFF 1. Lig’de Erzurumspor, sahasında Ümraniye’yi yenerek bir sezon sonra Hatay’dan sonra direkt olarak Süper Lig’e yükselmeyi başardı

TFF 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde ağırladığı Ümraniyespor'u 4-1 yenerek, Hatayspor'dan sonra Süper Lig'e direkt yükselen ikinci takım oldu. 3. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında savunmadan atılan uzun topla buluşan Mücahit, kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Mücahit'in vuruşunda kaleci Sehic, mutlak gole izin vermedi. 7'de sol kanattan Hamroun'un ortasında Ömer Şişmanoğlu kafa vuruşunda kaleci Burak'ın çeldiği top direkten döndü. Emrah kafasıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 30'da Erzurumspor, kullanılan korner vuruşunda Hamroun'un çekilmesi sonucu penaltı kazandı. Beyaz gönderdi: 2-0. 50'de sağ kanattan Gökhan'ın ortasında kaleci Sehic topu yumruklayarak uzaklaştırdı. dönen topa Hasic'in sert şutu az farkla auta çıktı.



ÜMRANİYE BİR ARA UMUTLANDI

56'DA Gökhan'ın pasıyla topla buluşan Muhammet ceza sahasına girmeden çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 2-1. 81'de Mücahit'in ortasını kaleci topu elinden kaçırdı Emrah Başsan tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. 88'de Sissoko kazandığı topla ceza sahasına girdi. Sissoko düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 4-1.



ERZURUMLULAR BÜYÜK ZAFERİ COSKUYLA KUTLADI

EVİNDE Ümraniyespor'u yenerek bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'da futbolcular Kazım Karabekir Stadı'nda, taraftarlar ise televizyonları karşısında şampiyonluğu büyük bir coşkuya kutladı. Erzurumsporlu futbolcular maç sonunda teknik direktör Mehmet Özdilek'i havalara atarken, Havuzbaşı Kent Meydanı'na koşan taraftarlar ise büyük zaferi gece geç saatlere kadar kutladı. Kenti mavi-beyazlı renklerle donatan taraftarlar stat çıkışında da futbolculara, teknik ekibe ve yöneticilere sevgi gösterisinde bulundu.