Heyecan A Spor’da

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu. Ziraat Türkiye Kupası heyecanını şifresiz olarak tüm Türkiye ile paylaşan A Spor, bir dev hizmete daha imza attı. Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'un, 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçlarını naklen yayınlayacağı açıklandı. Tüm müsabakaların canlı yayınlanması ve daha fazla sayıda futbolsevere ulaşması amacıyla maç saatlerinde değişiklikler yapıldı. Aynı saatte başlayan maçlar dönüşümlü ekranlara gelecek. TFF 2. Lig'de yarı finaller 24 Temmuz saat 20.00 ve 22.00'da, final müsabakası ise 28 Temmuz saat 21.00'de oynanacak. 3. Lig'de ise 1. Grup finali 25 Temmuz'da, 2. Grup finali 26 Temmuz'da, 3. Grup finali ise 27 Temmuz'da oynanacak.