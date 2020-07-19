Horoz garantilemek istiyor

Süper Lig'de korona virüs salgını arasından sonra 5 maçlık galibiyet özlemine geçen hafta şampiyonluk adayı Trabzonspor'u yenerek son veren Yukatel Denizlispor, bugün Alanyaspor deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkacak. Horoz, karşılaşmaya kümede kalışını matematiksel olarak ilan etme umuduyla çıkacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.



GÖZÜ SAHADA KULAĞI MAÇLARDA

Denizlispor, son 2 haftaya düşme hattının 3 puan üzerinde girdi. Horoz'un Alanya önünde gözü sahada, kulağı 32 puanlı rakipleri Kayseri, Y.Malatya ve Ç.Rize'nin aynı saatte oynayacağı maçlarda olacak. Denizlispor puan veya puanlar aldığı takdirde rakiplerinin takılmasıyla ligde kalışını son haftaya bırakmadan ilan edecek. Denizli 1 puan dahi alsa Kayserispor aynı saatte şampiyonluğu garantileme peşindeki Başakşehir'e yenilirse Rizespor- Malatyaspor maçında kazanan kim olursa olsun ligde kalışını ilan edecek.

HEYECAN KASIRGASI

SÜPER Lig'de bugün alt sıraları yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. Trabzon-Konya, Başakşehir-Kayseri ve Alanya Denizli maçları dışında Rizespor- Yeni Malatya ve Ankaragücü-Antalya karşılaşmalarının da önemi büyük. Denizlispor'un 1 puan üstündeki Gençlerbirliği ise Sivasspor'a konuk olacak. Ligde tüm maçlar saat 21.00'de başlayacak