Menemen süper olacak

Sezon öncesi “küme düşer” denilen Ekol Göz Menemenspor ilk yılında küme kalmayı başarırken, yeni sezonda gözünü üst lige dikti

TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Ekol Göz Menemenspor büyük bir iş başardı. Sezon başında küme düşecek ekipler arasında gösterilen İzmir ekibi, ligin ilk yarısında 10 maçlık yenilmezlik serisi elde ederek 2. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Bu seriden sonra performansı düşen sarı- lacivertliler ardından oynadığı 12 maçta sadece 1 galibiyet alarak ligin son sıralara kadar geriledi. Pandemi sürecinde santrforu Ali Özgün ile yollarını ayıran Menemenspor, bir süre sonra bir diğer santrfor Hüseyin Çolak'ı da kadro dışı bıraktı. Ligde oynadığı son 9 maçtan 2 galibiyet, 6 beraberlik çıkaran sarılacivertliler, ligi orta sıralarda bitirmeyi garantiledi. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Menemenspor, hedefini de Süper Lig olarak belirledi.



BAŞARIYA İMZA ATTIK

Menemenspor'da 2013 yılından itibaren yardımcı antrenörlük görevi yapan Cenk Laleci, kısa bir süre sportif direktörlük yaptıktan sonra 6. haftada Ramazan Kurşunlu ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevini üstlendi. Laleci, "Büyük bir başarıya imza attık. Bu ligde tecrübe de kazandık. Yeni sezonda yeni hedefimiz şampiyonluktur" dedi.





GÖZTEPE'YE DÖNECEK

2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig'de Menemen forması giyen Samed Ali, 36 maçta attığı 25 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Samed Ali, bu performansından sonra Göztepe'ye transfer oldu. Bu sezon ilk önce Adana Demirspor'a kiralanan başarılı futbolcu, devre arasından itibaren eski takımı Menemenspor'a gitmişti.



SAMED ALİ FIRTINASI

Menemenspor'un devre arasında Göztepe'den kiraladığı Samed Ali Kaya, 12 maçta 6 gol atarak takımını sırtladı. Oynadığı 12 maçın 7'sinde sol kanatta oynayan Samed Ali, takımdaki santrfor eksikliğinin de etkisiyle 5 maçta da santrfor bölgesinde görev yaptı. Ligin son 5 haftasında 5 gol atan başarılı futbolcu, yarım sezon formasını giydiği Menemenspor'da 6 gole imza atarak Mehmet Boztepe ile birlikte takımın en golcü oyuncusu oldu. Başarılı futbolcu, 2019- 2020 sezonunu tamamlanmasıyla Menemenspor'dan ayrılarak, Göztepe'ye dönecek.