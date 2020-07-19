Şampiyonluk yakışır sana

FF 3. Lig 2. Grup'ta 22 Temmuz Çarşamba günü Antalya'da Play-Off yarı final maçında Derincespor ile karşılaşacak olan Karşıyaka'yı taraftarları uğurladı. Son idmana giden yeşil-kırmızılılar, tesislerin dışından futbolcularla birlikte Kaf-Kaf çekerek şampiyonluk sözü aldı. Kaf-Kaf aşıkları 'Güzel günler yakın' sloganıyla takımlarını moralli bir şekilde Antalya'ya uğurladı. Takımın tek yumruk olduğunu belirten Karşıyaka'nın takım kaptanları Mustafa Aşan ve Cenk Özbey, arma işin savaşacaklarını belirtti. Kaptanlar, "Başkanımız Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulumuza prim jestinden dolayı takım arkadaşlarımız adına teşekkür ederiz. Futbolcular olarak tek amacımız arma için savaşmak. Karşıyaka'nın başarısı her şeyin üstündedir ve her şeyden önce gelir.Tüm zamanını bizimle geçiren, gecesini gündüzünü KSK'nin başarısı için harcayan başkanımıza minnettarız. Takım olarak bu fedakarlıkların karşılığını sahada savaşarak vermek istiyoruz. İnanıyoruz ki Antalya'dan İkinci Lig'e çıkmış bir kulüp olarak döneceğiz, bizler buna inandık" ifadelerini kullandı.Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ni Kaf Sin Kaf sesleriyle inleten yeşil-kırmızılılar, futbolculardan şampiyonluk sözü aldı. Yeşil-kırmızılılar, "O kupayı getirin bize. Bizim ve vefat eden tribüncü kardeşlerimizin en büyük hayali şampiyonluk" dedi.Karşıyaka'nın kritik Play-Off maçları öncesinde kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulu 600 bin TL şampiyonluk primi açıkladı. Yönetim dışında maddi geliri olmayan Kaf-Kaf'da camiada şampiyonluk halinde futbolculara dağıtılmak üzere prim havuzu oluşturdu. Kulüpte geçmiş dönemlerde yöneticilik yapan kişilerin başı çektiği kampanyada 100 bine yakın para toplandı.Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne giderek Antalya'ya giden kafileyi uğurladı. Belediye Başkanı Tugay, 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Play-Off yarı final ilk maçında Derince galibiyetine kişi başı 10 bin TL prim dağıtacağını vaad etti. Tugay, şampiyon olunması halinde yine gerekeni yapacağını belirtti. Tugay, "KSK taraftarı ile, sporcusu ile, teknik ekibi ile, yönetimi ile büyüktür ve inanıyorum; başaracağız. Yolunuz açık olsun" ifadeleri kullandı.■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ