Sezonun son derbisi için nefesler tutuldu

Süper Lig'de sezonun son derbisinde Beşiktaş, bugün ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak sezonun son derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek.



İKİ EKİPTE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Kara Kartal, derbi maça Georges Kevin N'Koudou'dan yoksun çıkacak. Kulüp tarafından kalan 2 haftada oynayamayacakları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak. Sarı-lacivertlilerde de sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek.



351. RANDEVU

BEŞİKTAŞ ile Fenerbahçe, bugünkü Süper Lig maçıyla 351. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 441 golle karşılık verdi.

ALİ KOÇ: DERS ALDIK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, "Yanlış kararlarla yaptığımız transferlerden dersler aldık. Ekonomik şartlarımız her anlamda bizi kısıtlıyor. Artık yüksek transfer ücreti vermek hiçbir kulüp için söz konusu değil" dedi. Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçelilerin zihninde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek , "Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin zihninden unutulmaz bir yere sahiptir. Onun Fenerbahçe için verdiği mücadelenin boşa gitmemesi ve anlam kaybetmemesi için bu duruşmaların bir an önce sonuçlandırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.