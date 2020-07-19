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Haberler Spor Trabzonspor - Konyaspor I CANLI ANLATIM

- I CANLI ANLATIM

'in 33.haftasında , 'u ağırlıyor. Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Trabzonspor'un hedefi mutlak 3 puan. Karşılaşmanın canlı anlatımını takip edebilirsiniz.

Trabzonspor - Konyaspor I CANLI ANLATIM

19.07.2020, 21:03

Karadeniz ekibi yüzüp yüzüp kuyruğuna getirdiği şampiyonluk yarışında art arda ciddi hatalar yaptı. Son 5 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordomavililer bitime 2 hafta kala lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde. Trabzonspor bugün sahasında ateş hattına yakın olan Konyaspor'u ağırlayacak. 21.00'de başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Hüseyin Çimşir ve öğrencilerinin tek hedefi kazanarak Başakşehir'in Kayserispor karşısında takılmasını beklemek olacak.

SOSA YOK
Fırtına'da Konyaspor karşılaşması öncesi önemli bir eksik var. Kaptan Jose Sosa kart cezası sebebiyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Arjantinli yıldızın yerine Badou Ndiaye oynayacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Kamil, Campi, Costa, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Konyaspor'un ilk 11'i: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic

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