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Haberler Spor A Spor'da 1. Lig heyecanı I CANLI

A Spor'da 1. Lig heyecanı I CANLI

A Spor ekranları 1.Lig'e yükselme heyecanına sahne oluyor. Kastamonuspor - Tuzlaspor ve - Sakaryaspor mücadeleleri A Spor'da naklen yayınlanıyor. Kastamonuspor - Tuzlaspor ve Ankara Demirspor - Sakaryaspor karşılaşmalarını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

A Spor'da 1. Lig heyecanı I CANLI

20.07.2020, 22:51

CANLI YAYIN

İkinci Lig ve Üçüncü Lig play-off heyecanı Türkiye'nin spor kanalı A Spor'da yaşanıyor… Kazananların yarı finale yükseleceği kritik maçlar A Spor ekranlarından HD kalitesinde naklen yayınlanıyor

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