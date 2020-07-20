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A Spor'da 1. Lig heyecanı I CANLI

A Spor ekranları TFF 1.Lig'e yükselme heyecanına sahne oluyor. Kastamonuspor - Tuzlaspor ve Ankara Demirspor - Sakaryaspor mücadeleleri A Spor'da naklen yayınlanıyor. Kastamonuspor - Tuzlaspor ve Ankara Demirspor - Sakaryaspor karşılaşmalarını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

20.07.2020, 22:51