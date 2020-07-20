Akigo’da Süper telaş

TFF 1. Lig'de normal sezonu 4. sırada bitirerek Play- Off'a adını yazdıran Akhisarspor'u Süper Lig telaşı sardı. Yeşil-siyahlılar, bir sezon önce düştüğü Süper Lig'de dönmenin hesabını yaparken, Play-Off Yarı Finali'nde sezonu 5. sırada bitiren Karagümrük ile eşleşti. Sezonu lider bitiren Hatayspor ve ikinci sıradaki Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak 3. takımın belirleneceği Play-Off'ta Akigo, Karagümrük'e karşı rövanş maçını evinde oynamanın avantajını kullanacak. Teknik direktör Yılmaz Vural, şimdiye kadar çalıştığı 33 takımda büyük başarılara imza atarken, Sarıyer, Antalyaspor, Eskişehir ve son olarak da Göztepe ile Spor Toto Süper Lig'e çıkma sevincini yaşamıştı.

EVİNDE MAĞLUP OLDU

Hedeflerinin finale kalmak olduğunu belirten Vural, "Yenildik ama rakibimiz Karagümrük oldu. Adana Demir ve Bursa ile finalde karşılaşmak daha büyük avantaj " dedi. Akhisarspor rakibi ile oynadığı ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanmış evinde ise 2-0 yenilmişti.



PROGRAM BELLİ OLDU

A. DEMİRSPOR, Akhisar, K.Gümrük ve Bursa, Play-Off bileti alırken program belli oldu. Yarı finalde 22 Temmuz Çarşamba günü Bursa-Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük- Akhisarspor maçları yapılacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü Adana ve Manisa'da oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran takımların 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacağı finalin yeri daha sonra açıklanacak.

KENAN MOLLA