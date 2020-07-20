Ankaragücü küme düştü

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü, sahasında Antalyaspor'a son dakikalarda yediği golle mağlup olarak lige veda eden ilk takım oldu: 0-1. 15. dakikada Pinto'nun kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Kulusic'in kafa vuruşunda kaleye yönelen topu savunma uzaklaştırdı. 26'da Rivas'ın sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Ferhat'tan geri döndü. 33'te savunmanın arkasına gönderilen topu önünde bulan Rivas'ın vuruşunu kaleci Ferhat Kaplan kurtardı.

MAÇIN TEK GOLÜ JAHOVİC'TEN

56'DA Rivas kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topa gelişine sert vurdu ancak kaleci Ferhat muhteşem bir kurtarış yaptı. 62'de Doğukan ceza sahası dışından cepheyi gördü, muhteşem vurdu ancak kaleci Freidrich bu şutu aynı güzellikte kurtardı. 74'te Amilton'un pas hatasında araya giren Pazdan, İlhan Parlak'a bıraktı. İlhan Parlak'ın vuruşu doğrudan dışarı çıktı. 90+3'te Fredy'nin pasında savunmanın boşluğundan iyi faydalanan Jahovic düzgün bir vuruşla skoru belirledi ve Ankaragücü kahroldu: 0-1.