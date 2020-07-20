Başakşehir şampiyon

TFF, MHK ve hakemlerin kararlarıyla damga vurduğu Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu bitime bir maç kala Medipol Başakşehir oldu. İstanbul temsilcisi evinde Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Maça Başakşehir iyi başladı. 16'da Epureanu'nun kısa pasında topu kapan Kravets, takımını mutlak bir golden etti. 19'da Demba Ba'nın pasında Clichy bekletmeden Mahmut Tekdemir'e çıkardı. Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut güzel vurdu: 1-0. 34'te Sapunaru topu elle kesti. Hakem Ali Şansalan 'VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. 36'da Edin Visca'nın penaltı atışında kaleci Lung gole izin vermedi.

GOLCÜ DEMBA BA ÇOK ÇALIŞTI

55'te Demba Ba'nın gelişine şutunda top direğin dibinden az farkla dışarıya gitti. 65'te Mahmut'un düşürülmesiyle kazanılan serbest atışta Aleksic'in şutu üstten auta gitti. 80'de İrfan Can'ın şutunda kaleci Lung topu üstten kornere attı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir çok büyük sevinç yaşadı.



OKAN BURUK ÇOK MUTLU

G.SARAY ile 7 lig ve 4 Türkiye Kupası, Beşiktaş ile de bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde de Başakşehir ile ilk şampiyonluğa imza attı. 46 yaşındaki genç teknik adam ilk kupayı ise 2017-18 sezonunda Akhisar'ın başında Türkiye Kupası'nı kazanarak kaldırmıştı. Okan Buruk yönetimindeki B.Şehir, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin kapısını araladı.



413 MİLYON TL'LİK GELİRE SAHİP OLACAK

BAŞAKŞEHİR, Kayserispor'u yenerek şampiyonluğun yanı sıra büyük bir maddi gelirin de sahibi oldu. Süper Lig'deki başarısının karşılığında yaklaşık 142 milyon TL'yi kasasına koyacak olan turuncu lacivertliler, halen yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nden şu ana kadar 13 milyon Euro (115 milyon TL) kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon Euro (156 milyon TL) alacak, toplamda 413 milyon liralık gelire sahip olacak.



BAŞKAN ERDOĞAN KUTLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon olan Medipol Başakşehir'i kutladı. Erdoğan, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



TARİHE GEÇTİLER

Başakşehir 61 yıllık lig tarihinde Süper Lig'de şampiyonluk kazanan 6 farklı takımdan birisi oldu. Lig tarihinde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez şampiyon olmuştu.