Göz-Göz’de isyan

Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanından da 3-1'lik yenilgiyle ayrılarak galibiyet hasretini sürdüren Göztepe'de maçın hakem heyetine tepki yükseliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyet ve taraftarlar Napoleoni'nin attığı ilk golü iptal eden hakem Koray Gençerler ve VAR hakemi Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterdi.

SKANDAL KARARLAR VERDİ

Takdir haklarını G.Saray'dan yana kullanan hakem Gençerler, skor 1-0 G.Saray'ın üstünlüğü ile devam ederken 65. dakikada Napoleoni'nin attığı golü VAR hakemi Zorbay Küçük'ün uyarısıyla iptal etmişti. Gerekçe ise oldukça trajikomikti. Pozisyonun başında Halil'in orta yaptıktan sonra ayağını indirirken rakibine faul yaptığını VAR görüntüleriyle iddia eden hakem Gençerler, golü geçersiz sayarak sarı-kırmızılı ekibin beraberliği yakalamasına izin vermedi. Karar, Türkiye gündemine otururken taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekti.



YÖNETİM BU KEZ SESSİZ KALMADI

Sezon içinde hakem hatalarıyla puanları çalınan Göztepe'de yönetim bu kez sessizliğini bozdu. Yönetim dün yaptığı açıklamada Koray Gençerler ve Zorbay Küçük'ü hedef alırken, "Dünya futbol tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır? Böyle bir karar verilmiş midir? Cevabının hayır olduğunu biliyoruz. Bu tür kararlara imza atan sistemle Türk futbolunu nasıl geliştireceğimizi, nereye götüreceğimizi artık cesur bir şekilde tartışmak ve doğru kararların alınması adına çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.



PORTEKİZLİ ÇILDIRDI!

Göztepeli Atınç'ın Feghouli'ye yaptığı müdahale sonrası penaltı noktasını gösteren Gençerler itirazlara rağmen kararını değiştirmedi. Adem'in atışında Beto'nun kurtardığı penaltıyı Gençerler'in Portekizli eldivenin çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle tekrarlatması ve sarı kart göstermesi bardağı taşıran son damla oldu. Beto, Gençerler'e sert tepki gösterirken ikinci penaltıyı Belhanda'nın bu kez direğe nişanlaması "İlahi adalet" şekpenaltıyı linde yorumlandı.



EN KÖTÜSÜ GÖZTEPE

Korona virüs salgını sonrası 12 Haziran'da kaldığı yerden devam eden Süper Lig'de en kötü performansı Göztepe sergiledi. Bu süreçte Galatasaray'la birlikte galibiyet alamayan iki takımdan biri olan Göz-Göz, önceki gün rakibine yenilince 7 maçta 3 puan yüzü göremeyen tek ekip unvanını aldı. Göz-Göz bu süreçte 5 yenilgi alırken, 2 maçı da beraberlikle noktaladı.



ALPASLAN KORKUTTU

Galatasaray maçının 79. dakikasında Adem Büyük ile kafa topuna çıkan Göztepeli Alpaslan Öztürk kafasına aldığı darbe sonucu yerde kaldı. Maça devam edemeyen futbolcu, sedyeyle saha dışına taşınarak hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren 27 yaşındaki futbolcunun beyin sarsıntısı geçirdiği tespit edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Alpaslan Öztürk, sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



GÖZTEPE REVİRE DÖNDÜ

Göztepe, Galatasaray ile oynadığı ve 3-1 mağlup olduğu maçta 3 puanın yanı sıra Poko'nun sakatlanmasıyla da büyük şok yaşadı. Maçın 60. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Poko'nun adale problemi yaşadığı ve pazar günkü Sivasspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi. 6 ay sahalardan uzak kalacak Serdar'ın yanı sıra Göztepe'de Jerome, Deniz ve Wilczek'in sakatlığı sürüyor.

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