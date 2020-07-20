Horoz son anda yıkıldı

Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında son dakika golüyle şoke oldu, kurtuluş umudunu son maça bıraktı: 1-0. 6. dakikada sol kanattan Efecan'ın ortasına Emircan kafayı vurdu, ancak top auta çıktı. 9'da sağ kanattan Zeki'nin ortasına ceza sahasında Recep sert vurdu ancak kaleci Marafona topu köşeden çıkarmayı başardı. 20'de Berdich'in ortasına arka direkte Rodallega vurdu ancak top auta çıktı. 24'te Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Musa Çağıran'ın vuruşu farklı bir şekilde dışarı çıktı. 30'da sol kanattan ceza sahasına giren Efecan, topu Bakasetas'a aktardı. Bakasetas'ın gelişene vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı. Devre golsüz bitti.

ONUR UMUTLARI SÖNDÜRDÜ

47. dakikada Sacko'nun şutu kaleci Marafona'da kaldı. 49'da Bakasetas'ın şutu bu kez az farkla auta gitti. 57'de Efecan'ın köşe atışından gelen topa ön direkte Musa kafayı vurdu, kaleci Hüseyin gole izin vermedi. 63'te Sacko'nun uzaklardan etkisiz şutu auta gitti. 66'da Tzavellas'ın pasında Cisse topu kontrol edemedi, mutlak fırsat kaçtı. 70'te N'Skala'nın serbest atışında sonuç gelmedi. 80'de Cisse'nin şutu kaleci Hüseyin'de kaldı. 90+1'de Mbamba'nın vuruşu direği yalayarak auta gitti. 90+5'te Fernandes'in pasında Onur, Denizlispor'u yıktı, maç 1-0 sona erdi.



KURTULUŞ İÇİN 1 PUAN YETECEK

Yukatel Denizlispor'a, son hafta kümede kalmak için 1 puan yetecek. 9 sene sonra lige dönen Horoz, 34. haftada küme düşen Ankaragücü'nü Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Yeşil-siyahlı takıma, Başkent ekibi karşısında alacağı 1 puan Süper Lig'e tutunmasını sağlayacak. Aksi durumda diğer maçların sonucuna bakılacak. Kayseri, Yeni Malatya kazanır, Çaykur Rize ile Denizli kaybederse, iş dörtlü averaja kalabilir.



17. KEZ RAKİP OLDULAR

Denizlispor, Alanyaspor'la 17. kez karşı karşıya geldi. Bundan önce oynanan 16 maçtan 6'sını Horoz, 7'sini Alanya kazandı, 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Antalya'da oynanan 7 maçtan 4'ünü ev sahibi ekip kazanırken, yeşil-siyahlılar, 1 kez güldü, 2 maç da eşitlik bozulmadı. Horoz, 1989-1990 sezonunda kupada 1-0'lık sonuçla galip gelmişti.



LEVENT KARTOP 11'İ DEĞİŞTİRMEDİ

YUKATEL Denizlispor teknik sorumlusu Levent Kartop, geçen hafta Trabzonspor karşısında kazanan kadroyu bozmadı. Sakatlığı geçen Tiago Lopes yedek soyunurken, hafta içinde idmanda alt adalesinde ödem oluşan Ogenyi Onazi kadroya dahil edilmedi. Stackhowiak, Barrow ve Ben Youssef'in ayrıldığı Horoz'da, eli kırılan ve sezonu kapatan Tolgahan Acar da yoktu. Yeşil-siyahlı takımda Trabzonspor maçında ilk kez ligde eldivenleri giyen kaleci Hüseyin Altıntaş, Alanyaspor karşısında da oynadı. Alanyaspor'da ise, sakat olan Djalma Campos ve cezalı Ceyhun Gülselam oynamadı.