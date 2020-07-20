Kartal havalı Fener yaralı

Süper Lig'in son derbisinde Beşiktaş, ezeli rakibi F.Bahçe'yi 2-0 mağlup ederek lig üçüncülüğü şansını son haftaya taşıdı: 2-0. 8. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ersin'den dönen topu Gökhan Gönül kornere gönderdi. 19. dakikada Ersin kalesinde devleşti. Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içinde topu alan Vedat'ın vuruşunda Ersin topu çıkardı. Meşin yuvarlak Emre'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda Ersin topu kornere tokatladı. 25. dakikada Vida'ya arkadan yaptığı hareket sonrasında Vedat önce sarı kart gördü. VAR uyarısıyla kırmızı kartla kendisini dışarıda buldu. Boşta kalan topa Emre vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 35. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında Altay'ın uzaklaştırdığı topa Boyd ceza sahası dışından çok sert vurdu, Altay bu pozisyonda da gole izin vermedi.

F.BAHÇE DİRENEMEDİ

39. dakikada Hasan Ali Kaldırım uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci Ersin gole izin vermedi. 47'de Caner'in sol kanattan ortasında kaleci Altay topu elinden kaçırdı. Lens kaleyi yokladı ve Serdar Aziz topu uzaklaştırdı. 63'te Lens'in ortasında Boyd soldan topu içeri doldurdu. Vida dokundu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 70'te Caner'in köşe atışında Gökhan ön direkte kafayı vurdu ve direğe çarpan top filelere gitti.



İKİ HOCA DA DEĞİŞTİRDİ

DERBİDE iki ekibin teknik direktörü de değişikliğe gitti. Sergen Yalçın Malatya maçından 4 oyuncuyu değiştirerek oluşturdu. Ruiz'in yerine Roco'ya şans veren Yalçın, Atiba'yı Necip Uysal'ın yerine görevlendirdi. Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan ile Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisinde kadroda yer almadı. Sivasspor mücadelesinde profesyonel kariyerinde ilk kez ilk 11'de boy gösteren Ömer Faruk Beyaz ise maça yedek kulübesinde başladı. Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Tahir Karapınar, bu isimlerin yerine cezası biten Serdar Aziz ile Tolga Ciğerci ve Emre Belözoğlu'na şans tanıdı.



YILDIZLAR HAFTAYA YOK

Çıkan kartlarla iki takımın birçok yıldızı ligin son haftasında cezalı duruma düştü. F.Bahçe'nin derbideki gol ümidi Vedat Muriç, dünkü maçın ilk yarısında gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bıraktı. Vedat bu sezon 2. kırmızını görürken F.Bahçe adına 11. kırmızı karttı. Kanarya'da ayrıca Simon Falette, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Jailson da ikinci yarıda gördükleri kartlarla cezalı duruma düştüler. Bu oyuncular Fenerbahçe'nin son hafta Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakada yer alamayacak.

GÖREV YAPAMAYACAKLAR

Beşiktaş'ta sarı kart gören Lens ve ikinci yarıda sarı kart gören Caner Erkin cezalı duruma düşerek Gençlerbirliği sınavında görev yapamayacak. Öte yandan derbi öncesinde Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolcular sahaya "Kadına Şiddete Dur De" yazılı beyaz tişörtle çıktı. Futbolcular, üzerlerindeki tişörtler ile ısınmayı tamamladı.