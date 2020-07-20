Manisa FK - İnegölspor I CANLI YAYIN

Manisa FK - İnegölspor play off maçını A Spor yayınlayacak. Manisa FK - İnegölspor maçı 11'leri belli oldu.
MANİSA FK - İNEGÖLSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Manisa FK'nın ilk 11'i: Ömer, Salih, Mehmet, Erhan Kara, Sertaç, Abdurrahman, Nizamettin Çalışkan, Ali Çamdalı, Onur, Umut Kaya, Serdar Deliktaş
İnegölspor'un ilk 11'i: Şener, Gökhan, Enes, Abdullah, Bilal, Batuhan, Selimcan, Ömer, Hacı Mustafa, Yasin, Ahmet Şahin
HEKİMOĞLU-SANCAKTEPE
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 3. sırada tamamlayan Hekimoğlu Trabzon ile 4. basamakta yer alan Sancaktepe Futbol Kulübü, Play-Off çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek.
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