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Haberler Spor Manisa FK - İnegölspor I CANLI YAYIN

- I CANLI YAYIN

2. Lig play-off maçında ile karşı karşıya geliyor. Manisa FK - İnegölspor canlı izle ve A Spor canlı yayın için detaylar haberimizde.

Manisa FK - İnegölspor I CANLI YAYIN

20.07.2020, 19:41 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020,19:44

CANLI YAYIN

Manisa FK - İnegölspor play off maçını A Spor yayınlayacak. Manisa FK - İnegölspor maçı 11'leri belli oldu.

MANİSA FK - İNEGÖLSPOR MAÇI İLK 11'LERİ


Manisa FK'nın ilk 11'i: Ömer, Salih, Mehmet, Erhan Kara, Sertaç, Abdurrahman, Nizamettin Çalışkan, Ali Çamdalı, Onur, Umut Kaya, Serdar Deliktaş

İnegölspor'un ilk 11'i: Şener, Gökhan, Enes, Abdullah, Bilal, Batuhan, Selimcan, Ömer, Hacı Mustafa, Yasin, Ahmet Şahin

HEKİMOĞLU-SANCAKTEPE

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 3. sırada tamamlayan Hekimoğlu Trabzon ile 4. basamakta yer alan Sancaktepe Futbol Kulübü, Play-Off çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek.

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