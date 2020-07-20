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Manisa zafer peşinde

2. Lig’de Play-Off oynamaya hak kazanan siyah-beyazlılar, çeyrek finalde Antalya’da saat 20.00’de İnegölspor ile karşı karşıya gelecek.

Manisa zafer peşinde
Giriş Tarihi: 20.7.2020

2. Lig Beyaz Grup'ta korona virüs salgını nedeniyle sezonun 19 Mart'ta durması sonrası ikinci sırada yer alarak Play-Off oynamaya hak kazanan Manisa FK, bugün Antalya'da İnegölspor'la çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Önemli maçı A SPOR canlı olarak ekranlara getirecek. Manisa ekibi rakibini normal sürede veya gerekirse uzatmalar ile penaltılarda yenerse yarı finalde Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe eşleşmesinin galibiyle final maçı için karşılaşacak.

RÖVANŞ MAÇINI ALACAK
15 maçlık yenilmezlik serisine son veren İnegölspor'dan rövanşı alıp yarı finale yükselmek isteyen Manisa ekibi, geçen sezon da Play-Off oynamasına rağmen hedefine ulaşamamıştı. 4 aydan uzun aradan sonra ilk maçına çıkacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Cihat Arslan, " Manisa'ya şampiyon olup döneceğiz" dedi.

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