Sivas Avrupa aşkıyla

Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Sivasspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti: 2-0. 16. dakikada Fatih Aksoy'un ceza sahası dışarısından verdiği pasta topla buluşan Hakan Yandaş'ın şutunu kaleci Nordfelt güçlükle çeldi. 27'de Mert Hakan'ın ortasında Flavıo Ramos'un topu elle kontrol etmesi üzerine maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 67'de hızlı gelişen Sivasspor atağında Erdoğan sol kanattan ceza sahasına sokulup sağındaki Yatabare'yi gördü. Yatabare de topu boş kaleye yuvarladı: 2-0. 74'te serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Stancu'nun vuruşu direkten döndü. 82'de Yatabare topla ceza sahasına sokuldu pasında Mert Hakan sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. VAR incelemesi sonrasında bu gol iptal edildi. Maç 2-0 sona erdi.