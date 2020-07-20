Somaspor son 15 dakikada patlıyor

3. Lig 3. Grup'ta TFF'nin tescil kararı ile 2. sırada yer alıp Play-Off oynamaya hak kazanan Somaspor, 28 maçta 39 gol atmayı başardı. İlk 45'te 20, ikinci 45'te 19 gol atan siyah-beyazlılar, son 15 dakikalarda ise bombaladı. 1. ile 15. dakikalar arasında 5, 16. ile 30. dakikalar arasında 7 gol atabilen Siyah İnciler, 31. ile 45. dakikalar arasına 8 gol sığdırdı. Somaspor, 46. ile 60. dakikalar arasında 6, 61. ile 75. dakikalarda 5 gol atarken, maçların son 15 dakikasında yine 8 gol kaydetti. Somaspor'da, 15 golü bulunan Mehmet Uysal, 7 golü bulunan Nurettin Çağlar, 4 golü bulunan Muammer Atalay hücumda en önemli gol ayakları olarak görünüyor. Hafif sakatlıkları bulunan Melih Şencan ve Özkan Kalman takımdan ayrı çalışırken, idmanda ikili mücadelede yerde kalan Muammer Atalay korkuttu.

ÜMİT YÖNEY