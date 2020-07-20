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Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yolları ayırma kararı aldı

Süper Lig'de sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolları ayırma kararı aldı.

20.07.2020, 21:27 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020,21:28