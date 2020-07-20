Bordo-mavili kulübün teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetme konusunda anlaştığı öğrenildi. Tarafların imzasının ardından konuyla ilgili açıklama yapılacağı kaydedildi.
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavili takımın Çimşir ile resmen yolların ayrılması halinde kalan son lig maçına ve Ziraat Türkiye Kupası finaline yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde çıkacağı öğrenildi.
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yolları ayırma kararı aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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