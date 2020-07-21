  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor 68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor (CANLI YAYIN)

68 Belediyespor-1928 Bucaspor (CANLI YAYIN)

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final maçında 68 Belediyespor ile 1928 Bucaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek için haberimizi takip edebilirsiniz.

68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor CANLI YAYIN

21.07.2020, 22:24

CANLI YAYIN

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final müsabakaları Antalya'da oynanıyor. Günün ilk maçında 24 Erzincanspor, Artvin Hopaspor'u 4-2 yenerek adını finalde yazdırdı.

Saat 22.00'de başlayan yarı finalin diğer ayağında ise 68 Aksaray Belediyespor ile 1928 Bucaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleden galip çıkan ekip, finalde Anagold ile 24 Erzincanspor TFF 2. Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

A Spor'dan naklen yayınlanan 68 Aksaray Belediyespor - 1928 Bucaspor maçında hakem Ramazan Keleş düdük çalıyor.

İŞTE İLK 11'LER...

68 Aksaray Belediyespor: Gökhan, Fuat, İlyas, Emre, İbrahim, Vehbi Furkan, Serhat, Ömer, Enes, Hikmet, Serkan.

1928 Bucaspor: Asil Kaan, Ahmet, Gökhan Köseoğlu, Ferhat, Mustafa, Osman, Uğur Ayhan, Ufuk, Enes, Gökhan Erdöl, Mehmet Fuat

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor (CANLI YAYIN) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA