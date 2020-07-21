Akigo’da geri sayım

TFF Birinci Lig'de Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor Play- Off biletini aldı. Yarı finalde yarın Bursaspor-Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçları oynanacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü Adana ve Manisa'da olacak. Yarı final eşleşmelerinde rakiplerine üstünlük kuran takımların 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacağı finalin yeri daha sonra açıklanacak. Play-Off'ta Fatih Karagümrük ile eşleşen Akhisarspor'da heyecan dorukta. Hatayspor ve Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak üçüncü takım olmak için mücadele edecek olan yeşil-siyahlılar ligi 4. sırada bitirip 5. sıradaki Karagümrük ile iki maça çıkacak. Hedeflerinin finale kalmak olduğunu söyleyen teknik direktör Yılmaz Vural, "Bu maçta rakibini eleyen Adana Demirspor-Bursaspor galibiyle finalde karşılaşacak. Biz rakibimiz kim olursa olsun iddialıyız" şeklinde konuştu.

AKHİSAR FAVORİ GÖRÜLÜYOR

Vural bugüne kadar görev yaptığı 33 takımda büyük başarılara imza atarken Sarıyer, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermişti. Akhisarspor, Karagümrük ile oynadığı ilk maçta deplasmanda 3-2 kazanmış evinde 2-0 mağlup olmuştu.