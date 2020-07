Başakşehir öyle mutlu ki

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve lig tarihinin 6. şampiyonu olan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Okan Buruk'un öğrencileri, Devler Ligi kurasına 4. torbadan girecek ve Avrupa'nın önde gelen takımlarıyla rakip olacak. Şu ana kadar 3. torbada hangi takımların olacağı belli olmazken, ilk 2 torbada 10 takımın yeri netleşti. İşte Başakşehir'in yeri kesinleşen muhtemel rakipleri 1. torbadan Real Madrid, Liverpool, Bayern Münih, PSG ve Zenit, 2. torbada Atletico Madrid, Barcelona, Mancheaster City, Sevilla ve Dortmund oldu. Başakşehir, şampiyonluğun yanı sıra dev bir maddi gelirin de sahibi oldu. Süper Lig'deki başarısının karşılığında yaklaşık 142 milyon TL'yi kasasına koyacak Baykuşlar, halen yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nden şu ana kadar 13 milyon Euro (115 milyon TL) kazandı.

413 MİLYON LİRALIK DEV GELİR

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon Euro (156 milyon TL) alacak. Toplamda 413 milyon liralık gelire sahip olacak Başakşehir gerek Avrupa Ligi'nde ve gerekse Şampiyonlar Ligi'nde kazanacağı her puana karşılık da UEFA'dan ciddi miktarlarda alacak.



BURUK TARİHE GEÇTİ

FUTBOLCULUK döneminde Galatasaray ile 7 lig ve 4 Türkiye Kupası, Beşiktaş ile de bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde de Başakşehir ile ilk şampiyonluğa imza attı. 46 yaşındaki genç teknik adam ilk kupayı ise 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanarak kaldırmıştı. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin kapısını aralayıp, 45 maçta 2 puan ortalaması yakaladı.



MEHMET TOPAL BİR İLKİ BAŞARDI

Başakşehir'de Edin Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Epureanu, Clichy, Skrtel, Caiçara, Crivelli, Elia, Robinho, Aleksic, Berkay, Volkan, Gulbrandsen, Azubuike, Aziz, Ponck, Vieira, Mert Vurak, Ahmet Said, Muhammet, Yunus Emre ve Muhammed yani 23 futbolcu ilk kez Süper Lig'de bu sevinci yaşadı. Başakşehir'in kadrosundaki yer alan Mehmet Topal ise üç farklı takımda (1 kez G.Saray, 1 kez F.Bahçe, 1 kez Başakşehir) kupa kaldırarak Türk futbol tarihine geçti. Başakşehir'de Demba Ba (1 kez Beşiktaş), Mert Günok (2 kez F.Bahçe), Uğur Uçar (2 kez G.Saray) ve Gökhan İnler (1 kez Beşiktaş) ile bu mutluluğu yaşamıştı.



DEMBA BA KALACAK

BEŞİKTAŞ'TAN sonra Süper Lig'de Başakşehir ile de şampiyonluk yaşayan Senegalli golcü Demba Ba önümüzdeki sezon da İstanbul ekibinde kalacağının sinyallerini verdi. Demba Ba, "Bizim için zor bir süreçti, çok çalıştık ve istediğimiz şampiyonluğa ulaştık. Şampiyon olmak için gerekli konsantrasyonu sağladık. Okan Buruk ve ekibi iyi bir iş çıkardı. Abdullah Avcı'ya da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Okan hocaya da tabii aynı şekilde. Sezona yedek başladım ama çok çalışarak formayı aldım diyebilirim. Önümüzdeki sezon da Başakşehir'de kalıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" diye konuştu.