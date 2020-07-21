Beşiktaş’ta bayram

Süper Lig'de maddi açıdan sıkıntılı bir sezon geçirmesine rağmen, ligin bitimine 1 maç kala Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ta çifte sevinç yaşanıyor. Derbi maçta evinde F.Bahçe'yi 2-0 yenerek ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantileyen siyah-beyazlılarda Avrupa kupalarına katılmanın heyecanı da var. Ancak İstanbul ekibinde farklı senaryolar da konuşulmaya başlandı. Şuan puan cetvelinde 4. sırada yer alan İstanbul temsilcisi ligi bu sırada bitirirse UEFA Avrupa Ligi'nde elemelere katılacak. Ancak Beşiktaş, sezonu 3. sırada tamamlar ve Trabzonspor'un cezası CAS'ta onanırsa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna katılacak. Siyah-Beyazlı takım, sezonu 3. sırada tamamlar ve Trabzonspor'un cezası CAS'tan dönerse UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılacak.

ÇEŞİTLİ HESAPLAR YAPILIYOR

BEŞİKTAŞ, sezonu 3. sırada tamamlaması, Trabzonspor'un cezasının CAS'ta onanması ve bordo mavililerin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara katılacak.