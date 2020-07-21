Denizli kısmet tepti

Süper Lig'de Alanyaspor'a deplasmanda 90+5'te yediği golle 1-0 mağlup olan Denizlispor büyük fırsat kaçırdı. Beraberlik halinde 9 yıl sonra döndüğü ligde kümede kalmayı garantileyecek yeşilsiyahlılar bitime saniyeler kala kalesinde golü görerek işi son haftaya bıraktı. Denizlisporlu oyuncular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde yıkıldı. Son hafta evinde küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek 35 puanlı Denizlispor, alacağı bir beraberlikle bile yoluna Süper Lig'de devam edecek. Denizli mağlup olması halinde ise diğer rakipleri 35 puanlı Rizespor, 32'şer puandaki Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'un maçlarının sonucunu bekleyecek.

İKİLİ ÜÇLÜ AVERAJ HESAPLARI

Yeşil-siyahlılara yenilgi durumunda ligde kalmak için Yeni Malatya ve Kayserispor'un galip gelmemesi yetecek. İkili, üçlü ve dörtlü averaj hesabının dahi yapıldığı ateş hattında Denizlispor her ihtimali göz önünde bulunduracak. Yeşil-siyahlı ekip, ikili averajda düşme hattındaki Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un gerisinde kalırken, yalnız Çaykur Rizespor'a üstünlük sağlayabiliyor. Yeşil-siyahlı ekip üçlü averaj halinde bir tek Rizespor'u geçmeyi başardı. Olası puan eşitliği halinde son hafta dörtlü averaj kalır, ateş hattındaki tüm takımlar ligi 35 puanla tamamlarsa düşen iki takım Yeni Malatyaspor ve Denizli olacak.



YAŞANABİLECEK OLASILIKLAR



- Düşme ihtimali bulunan 4 takımın olası puan eşitliğinde yani 35 puanla bitirdiğinde Denizlispor ve Yeni Malatyaspor lige veda edecek.

- Denizlispor'un Kayserispor veya Yeni Malatya ile ligi aynı puanla bitirmesi halinde Denizli ekibi üçlü averajda rakiplerinin gerisinde kalacak.

- Çaykur Rizespor'un en az 1 puan kazanması ve diğer 3 takımın olası puan eşitliğinde Yeni Malatyaspor ile Denizlispor küme düşecek.

- Kayserispor'un puan kaybı ve Rizespor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un eşitliğinde ise Kayseri ekibiyle Y.Malatya ligden düşecek.

SEBAHATTİN ALP