  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Ekol Göz Menemen’de Çeçenoğlu da vedalaştı

Ekol Göz Menemen’de Çeçenoğlu da vedalaştı

Ekol Göz Menemen’de Çeçenoğlu da vedalaştı
Giriş Tarihi: 21.7.2020

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'i 9. sırada tamamlayan Ekol Göz Menemenspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Boztepe, Taşkın, Ali Özgün, Hüseyin Çolak, Selim Aydemir ve Trtovac'ın ardından tecrübeli oyuncu Mustafa Çeçenoğlu da İzmir ekibiyle yollarını ayırdı. Sözleşmesi sezon sonu biten sağ kanat oyuncusuyla sarı-lacivertli kurmayların yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve başarılı oyuncu İzmir'den ayrıldı. 1.5 sezondur Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen Mustafa Çeçenoğlu, 2. Lig'de sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşadı. Yıldız futbolcu, "Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ekol Göz Menemen’de Çeçenoğlu da vedalaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA