Ekol Göz Menemen’de Çeçenoğlu da vedalaştı

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'i 9. sırada tamamlayan Ekol Göz Menemenspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Boztepe, Taşkın, Ali Özgün, Hüseyin Çolak, Selim Aydemir ve Trtovac'ın ardından tecrübeli oyuncu Mustafa Çeçenoğlu da İzmir ekibiyle yollarını ayırdı. Sözleşmesi sezon sonu biten sağ kanat oyuncusuyla sarı-lacivertli kurmayların yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve başarılı oyuncu İzmir'den ayrıldı. 1.5 sezondur Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen Mustafa Çeçenoğlu, 2. Lig'de sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşadı. Yıldız futbolcu, "Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.