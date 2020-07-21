Fenerbahçe eriyor

Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan ve ligi 7. sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, bir kez daha tarihi bir başarısızlığa imza attı. Geçtiğimiz sezona yeni başkan ve yönetimiyle giren sarılacivertliler, büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığına uğramış ve tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamıştı. Fenerbahçe, söz konusu sezonun ilk yarısını 17. sırada düşme hattında tamamlamış, son bölümde toparlanarak ligi 6. sırada noktalamıştı. Başarısız geçen sezonun ardından yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarılacivertliler, ligin ilk yarısında etkili bir performansa imza atsa da bunu sürdüremedi. Sezonun ikinci yarısında üst üste kötü sonuçlar alarak zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, bu sezonu da 7. sırada tamamlayacak. İstanbul temsilcisi Fenerbahçe, elde ettiği bu başarısız tabloyla Süper Lig'de 1959 yılından bu yana yani 61 yıl sonra ilk defa üst üste 2 sezonda ilk 5'in dışında kaldı.

AVRUPA'DA YER ALMAYACAK

Fenerbahçe, ligde yaşadığı başarısız sonuçların ardından Avrupa'dan da uzaklaştı. Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanamayan sarılacivertliler, Avrupa kupalarında da boy gösterememişti. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden ve ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon da yine Avrupa kupalarında yer alamayacak.