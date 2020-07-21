G.Saray hareketli

Lige verilen pandemi arası sonrası ilk galibiyetini Göztepe karşısında elde eden G.Saray, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Öncelikli olarak iç transferle ilgili bir yol haritası belirleyecek olan sarı-kırmızılıların Belhanda ve Feghouli gibi yıldızlarına gelecek teklifleri değerlendirme altına alacağı öğrenilirken kiralıktan dönen Diagne ve Babel'in durumları ise netlik kazanmadı. Premier Lig ekiplerinin yakın takibindeki Luyindama ve sözleşmesi sona eren Lemina ile yolların ayrılması beklenirken yönetimin önceliği savunma hattını değiştirmek olacak. Sağ ve sol beke takviyeler yapacak G.Saray'da sağa Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui'nin transfer edilmesi beklenirken stoper konusunda S.Prag ile sözleşmesi sona eren Semih Kaya ilk sırada.

KALECİ VOLKAN BABACAN LİSTEDE

Aslan'da kaleci konusu ise en büyük soru işareti olarak duruyor. Muslera'nın sakatlığı sebebiyle yeni bir kaleci arayışında olan Cim Bom'da Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan için girişimde bulunulacağı öğrenildi.