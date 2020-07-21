G.SARAY, F.Düsseldorf'un başarılı yıldızı Kenan Karaman için harekete geçiyor. Bundesliga'ya veda eren Düsseldorf'tan ayrılma planı yapan Kenan'ın 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli için takas yöntemi devreye sokulacak. Alman ekibinin Kenan için Yunus Akgün'ü istediği gelen haberler arasında. 20 yaşındaki Yunus için İtalya'dan Fiorentina, Verona, Cagliari ve Parma ile Belçika'dan da Anderlecht'in devrede olduğu bilinilirken yaşanacak transfer görüşmelerinin sonucu merakla bekleniyor.
Kenan’a karşılık Yunus isteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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