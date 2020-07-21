Kral var hedef yok

TFF 1. Lig'de son iki sezonun gol kralı Marco Paixao'yu kadrosunda bulunduran Altay, ligin en iyi forvetine sahip olmasına rağmen çok istediği Süper Lig hedefine yine ulaşamadı. Portekizli yıldız, İzmir temsilcisindeki ilk yılında 29 gol, ikinci yılında ise 22 gol atarak gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alırken, siyah-beyazlı takım bu süreçte Play- Off'a bile kalamadan sezonu noktaladı. Üst üste 3. Lig ve 2. Lig'de kupa kaldırdıktan sonra 2018'de 1. Lig'e dönen Altay, Süper Lig umutlarını gelecek sezona erteledi.

KRALIN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Altay yönetimi Paixao'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak Portekizli santrforu elinde tutmayı başardı. İzmir kulübünden yeni sezonda yıllık 400 bin Euro alacak 35 yaşındaki tecrübeli golcü Paixao, bu sezon 15 gol barajını aştıktan sonra 20 bin Euro, 20 gol barajını aştıktan sonra 30 bin Euro olmak üzere toplam 50 bin Euro ekstra bonus kazandı. Paixao, Altay formasıyla ligde 51, kupada 1 olmak üzere toplam 52 gol kaydetti.



KOŞUKAVAK'IN DURUMU BELİRSİZ

İZMİR ekibinde sözleşmesi devam eden teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Altay yönetimi, takım Play-Off yarışındayken Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe'den teklif aldığını doğrulamıştı. Deneyimli teknik adamın iki hafta önce de futbol koordinatörlüğü görevi için F.Bahçe Başkanı Ali Koç'la masaya oturduğu iddia edilmişti. Son iddianın ardından bir açıklama yapılmazken, Koşukavak'ın durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.